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SHE3900GD In-Ear Headphones

SHE3900GD/00

4.5

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/02/2017

Polska

Polska

Fajne i dobre słuchawki

Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones

19/05/2015

Polska

Polska

słuchawki idealne

cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones

04/04/2019

Україна

Україна

Звук до року часу

купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3900GN Навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3900GN Навушники-вкладиші

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