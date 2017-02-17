Obustavljeno
4.5
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Matemistrz
17/02/2017
Polska
Fajne i dobre słuchawki
Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones
basix
19/05/2015
Polska
słuchawki idealne
cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3900WT In-Ear Headphones
vasyl
04/04/2019
Україна
Звук до року часу
купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3900GN Навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3900GN Навушники-вкладиші