ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

Slušalice sa mikrofonom

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Osetite. BASS+
Iskusite iznenađujuće snažan zvuk iz malog i robusnog pakovanja. Sa drajverima namenski podešenim za snažan bas, Philips BASS+ slušalice pružaju odličnu zvučnu izolaciju i stabilnost pri nošenju, da biste slušali muziku na najbolji mogući način.
Pogledajte sve prednosti

Osetite. BASS+

  • Drajveri od 12,2 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm

Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm

Ovo je veliki, snažni bas koji vam omogućava da zaista osetite ritam. Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm snažno reprodukuju veoma snažan bas iz elegantnog, kompaktnog dizajna.

Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost

Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost

Ergonomski dizajniran sa ovalnim i ugaonim cevima za udobno, prirodno nošenje. Tako možete da slušate satima potpuno udobno.

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana