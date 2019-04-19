2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 12,2 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Ovo je veliki, snažni bas koji vam omogućava da zaista osetite ritam. Snažni drajveri zvučnika od 12,2 mm snažno reprodukuju veoma snažan bas iz elegantnog, kompaktnog dizajna.
Ergonomski dizajniran sa ovalnim i ugaonim cevima za udobno, prirodno nošenje. Tako možete da slušate satima potpuno udobno.
Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.
4.8
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном