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SHE8100BL In-Ear Headphones

SHE8100BL/00

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/05/2016

Polska

Polska

Świetne słuchawki w dobrej cenie

Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE8100BS In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE8100BS In-Ear Headphones

13/02/2016

Polska

Polska

Dobra jakość w dobrej cenie

Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE8100SL In ear headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE8100SL In ear headphones

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