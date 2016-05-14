Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Juzerowy
14/05/2016
Polska
Świetne słuchawki w dobrej cenie
Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE8100BS In-Ear Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE8100BS In-Ear Headphones
Angelika03
13/02/2016
Polska
Dobra jakość w dobrej cenie
Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE8100SL In ear headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE8100SL In ear headphones