Obustavljeno
SHE8105BK/00
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon