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SHE8105SL In ear headphones with mic

SHE8105SL/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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