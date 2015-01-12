Obustavljeno
4.9
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Johnny3Tears
12/01/2015
Česká republika
Excelentní!
Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000BL Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000BL Headband headphones
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000BL Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000BL Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000BL Headband headphones