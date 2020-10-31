Obustavljeno
4.7
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Prednosti
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Mane
nie zauważyłam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones
Datum upotrebe 2018-10-31
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones
Datum upotrebe 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones
lmedrysa
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones