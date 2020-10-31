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SHL3000WT Headband headphones

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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4.7

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Prednosti

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Mane

nie zauważyłam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones

Datum upotrebe 2018-10-31

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones

Datum upotrebe 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3000WT Headband headphones

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