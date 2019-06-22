Obustavljeno
4.6
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Poteral
22/06/2019
Україна
Відмінно
Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3060BL Навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3060BL Навушники
Jihlavak
17/01/2018
Česká republika
Hodne muziky za malo penez
Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3060RD Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3060RD Headphones
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3060BK Słuchawki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3060BK Słuchawki