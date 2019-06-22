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SHL3060WT Headphones

SHL3060WT/00

4.6

| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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4.6

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

22/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3060BL Навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3060BL Навушники

17/01/2018

Česká republika

Česká republika

Hodne muziky za malo penez

Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3060RD Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3060RD Headphones

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3060BK Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3060BK Słuchawki

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