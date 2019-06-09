Obustavljeno
4.4
od 5
19
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Василка
09/06/2019
България
Добър продукт
Отличен звук. Добро съотношение между цена и качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3065BK Headphones with mic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3065BK Headphones with mic
....1563678
08/05/2022
România
Produs e uimitor
Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer
Xajk21
22/02/2020
Magyarország
Tökéletes választás
Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Párásító
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Párásító