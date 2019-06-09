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SHL3065WT Headphones with mic

SHL3065WT/00

4.4

| (19) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

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4.4

od 5

19

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

2

09/06/2019

България

България

Добър продукт

Отличен звук. Добро съотношение между цена и качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3065BK Headphones with mic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3065BK Headphones with mic

08/05/2022

România

România

Produs e uimitor

Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Umidificator de aer

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Párásító

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HU4706/11 Párásító

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