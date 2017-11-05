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Obustavljeno

SHL3160BL Headphones

SHL3160BL/00

3.8

| (4) Komentari

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3.8

od 5

4

Komentari

4
1

05/11/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones

23/01/2016

Polska

Polska

W tej cenie rewelacja

Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3160WT Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3160WT Headphones

16/12/2016

Polska

Polska

Jak nic nie ma

Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones

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