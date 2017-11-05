Obustavljeno
SHL3160WT/00
3.8
od 5
4
Komentari
DemonJackGames
05/11/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones
Daria24890
23/01/2016
Polska
W tej cenie rewelacja
Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3160WT Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3160WT Headphones
Krzyh
16/12/2016
Polska
Jak nic nie ma
Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3160BK Headphones