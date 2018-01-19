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Obustavljeno

SHL3165BK Headphones with mic

SHL3165BK/00

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/01/2018

Magyarország

Magyarország

Teljes mértékben megfelel minden napi használatra

Nagyon meg vagyok elégedve. Mindössze a fülkagyló minőségét tudom fel hozni hogy nem túl jó de azon kívül más problémát nem tudok fel hozni. A hang minősége iszonyat jó. Meglepően tapasztaltam hogy a mély hangot is elég erőteljesen adja át és nem gondoltam ennyit számít hogy mennyire alacsony a hertz tartománya. Remélem hosszú ideig élvezhetem és tartja a sok elektronikus eszköznél tapasztalt Philips minőséget.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic

09/06/2016

Polska

Polska

Doskonały dźwięk w eleganckim wydaniu

Słuchawki te sprawiają, że słuchanie muzyki staje się jeszcze przyjemniejsze. Wysoka jakość dźwięku i funkcjonalność to to czego potrzebuję. Dodatkowo elegancki desing. Jest to model dla każdego.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3165WT Headphones with mic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3165WT Headphones with mic

12/04/2016

България

България

Добри слушалки

Добри слушалки, страхотен звук. Единствената ми забележка е, че липсва бас.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic

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