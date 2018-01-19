2 godine garancije
Obustavljeno
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
therajo
19/01/2018
Magyarország
Teljes mértékben megfelel minden napi használatra
Nagyon meg vagyok elégedve. Mindössze a fülkagyló minőségét tudom fel hozni hogy nem túl jó de azon kívül más problémát nem tudok fel hozni. A hang minősége iszonyat jó. Meglepően tapasztaltam hogy a mély hangot is elég erőteljesen adja át és nem gondoltam ennyit számít hogy mennyire alacsony a hertz tartománya. Remélem hosszú ideig élvezhetem és tartja a sok elektronikus eszköznél tapasztalt Philips minőséget.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic
Isilie
09/06/2016
Polska
Doskonały dźwięk w eleganckim wydaniu
Słuchawki te sprawiają, że słuchanie muzyki staje się jeszcze przyjemniejsze. Wysoka jakość dźwięku i funkcjonalność to to czego potrzebuję. Dodatkowo elegancki desing. Jest to model dla każdego.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3165WT Headphones with mic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3165WT Headphones with mic
Велката
12/04/2016
България
Добри слушалки
Добри слушалки, страхотен звук. Единствената ми забележка е, че липсва бас.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3165BL Headphones with mic