Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Prednosti
składane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2022-12-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem