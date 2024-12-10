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SHL3265BG Headphones with mic

SHL3265BG/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Prednosti

składane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2022-12-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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