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SHL3850NC Noise cancellation headphones

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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  • Povrat u roku od 30 dana