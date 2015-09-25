Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów