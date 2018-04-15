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Obustavljeno

SHL4400BK Headphones

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Căşti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Słuchawki

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