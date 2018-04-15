Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Căşti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Słuchawki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL4400BK Słuchawki