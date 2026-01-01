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SHM1900/00
Jasni razgovori, lagani dizajn
Philips SHM1900 su lagane slušalice za računar koje se nose preko ušiju i pružaju vrhunsku udobnost.
Nošenje preko ušiju
Lako se prebacujte između upotrebe na stonom računaru i laptopu zahvaljujući adapteru 2-na-1.
Mikrofon koji se lako podešava omogućava da mikrofon uvek bude na pravom mestu za prijem glasa.
Dizajn za nošenje preko ušiju obezbeđuje vrhunsku udobnost i prianjanje. Dizajn za nošenje preko ušiju takođe blokira spoljnu buku, doprinoseći iskustvu slušanja visokog intenziteta.
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