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  • Fotografija proizvoda s prednje gornje desne strane
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija ambalaže

Obustavljeno

Slušalice za računar

SHM1900/00

Jasni razgovori, lagani dizajn

Philips SHM1900 su lagane slušalice za računar koje se nose preko ušiju i pružaju vrhunsku udobnost.

Pogledajte sve prednosti

Jasni razgovori, lagani dizajn

  • Nošenje preko ušiju

Adapter 2-na-1 radi sa stonim računarom i laptopom

Lako se prebacujte između upotrebe na stonom računaru i laptopu zahvaljujući adapteru 2-na-1.

Mikrofon postavljen na idealnom mestu za prijem glasa

Mikrofon koji se lako podešava omogućava da mikrofon uvek bude na pravom mestu za prijem glasa.

Stil nošenja preko ušiju za vrhunsku udobnost, prianjanje i izolaciju buke

Dizajn za nošenje preko ušiju obezbeđuje vrhunsku udobnost i prianjanje. Dizajn za nošenje preko ušiju takođe blokira spoljnu buku, doprinoseći iskustvu slušanja visokog intenziteta.

Tehničke specifikacije

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