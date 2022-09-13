2 godine garancije
Obustavljeno
Nošenje preko ušiju
Crna
Idealna dužina kabla koja vam omogućava slobodu kretanja i izbor gde nosite audio uređaj.
4.5
od 5
23
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
HRISS
13/09/2022
България
Verifikovani kupac
Супер качество на звука!
Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!
Prednosti
Супер качество на звука
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP1900 Stereo Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP1900 Stereo Headphones
ivosim
18/06/2020
България
Много добри слушалки.
Много добри слушалки. Доволен съм от съотношението цена - качество.
Prednosti
Леки са
Mane
Къс кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки
evagt
08/06/2019
България
Отлични
Препоръчвам горещо! Невероятно удобство и звук! Philips!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки