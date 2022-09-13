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  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost
  • Mala težina i udobnost

Obustavljeno

Stereo slušalice

SHP1900/10

4.5
| (23) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod
Mala težina i udobnost
Slušalice pune veličine i laganog dizajna, za udobno slušanje
Pogledajte sve prednosti

Mala težina i udobnost

  • Nošenje preko ušiju

  • Crna

Kabl dužine 2 m omogućava da stavite plejer u torbu

Idealna dužina kabla koja vam omogućava slobodu kretanja i izbor gde nosite audio uređaj.

Školjke pune veličine blokiraju spoljnu buku

Potpuno podesiva traka za glavu prilagođava se svakoj veličini glave

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

23

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

1

13/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Супер качество на звука!

Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!

Prednosti

Супер качество на звука

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP1900 Stereo Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP1900 Stereo Headphones

18/06/2020

България

България

Много добри слушалки.

Много добри слушалки. Доволен съм от съотношението цена - качество.

Prednosti

Леки са

Mane

Къс кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки

08/06/2019

България

България

Отлични

Препоръчвам горещо! Невероятно удобство и звук! Philips!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP1900 Стерео слушалки

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