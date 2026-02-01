Obustavljeno
SHP2000/10
Vrhunska udobnost i potpuna prilagodljivost
Lagane slušalice pune veličine, sa potpuno podesivom trakom za glavu i jastučićima koji pružaju odlično prianjanje i udobno slušanje
Drajveri od 40 mm / otvoreni dizajn
Nošenje preko ušiju
Idealna dužina kabla koja vam omogućava slobodu kretanja i izbor gde nosite audio uređaj.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
3.8
od 5
10
Komentari
01/02/2026
Україна
Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять
Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones
Datum upotrebe 2026-01-01
Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones
Datum upotrebe 2026-01-01
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Jano72
06/04/2017
Magyarország
Kiváló a termék ár / érték viszonylatában
Alacsony ára ellenére az egyik legjobb fülhallgató a piacon. Rendkívül széles dinamika tartománnyal rendelkezik, gyönyörű basszusok mellett is szép magas hangok, kiegyenlített hangzásvilág jellemzi. Lehet, hogy eleinte a basszus kissé tolakodó, de cseppet sem mesterkélt, nem valótlan. Hosszabb távon használva az ember már komolyan kívánja a hangzását. Több éve használom, sokkal komolyabbnak gondolt ellenfelével összehasonlítva is beton stabilan megállja a helyét. Nem mondom, hogy nincs jobb, de az már a sokkal keményebb árkategória tagja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones