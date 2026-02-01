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Obustavljeno

Slušalice sa kablom

SHP2000/10

3.8

| (10) Komentari

Vrhunska udobnost i potpuna prilagodljivost

Lagane slušalice pune veličine, sa potpuno podesivom trakom za glavu i jastučićima koji pružaju odlično prianjanje i udobno slušanje

Pogledajte sve prednosti

Za muziku, računar i televizor

Vrhunska udobnost i potpuna prilagodljivost

  • Drajveri od 40 mm / otvoreni dizajn

  • Nošenje preko ušiju

Školjke pune veličine blokiraju spoljnu buku

Mekani jastučići za uši za udobno dugotrajno slušanje

Kabl dužine 2 m omogućava da stavite plejer u torbu

Idealna dužina kabla koja vam omogućava slobodu kretanja i izbor gde nosite audio uređaj.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.8

od 5

10

Komentari

2

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones

Datum upotrebe 2026-01-01

Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones

Datum upotrebe 2026-01-01

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

06/04/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló a termék ár / érték viszonylatában

Alacsony ára ellenére az egyik legjobb fülhallgató a piacon. Rendkívül széles dinamika tartománnyal rendelkezik, gyönyörű basszusok mellett is szép magas hangok, kiegyenlített hangzásvilág jellemzi. Lehet, hogy eleinte a basszus kissé tolakodó, de cseppet sem mesterkélt, nem valótlan. Hosszabb távon használva az ember már komolyan kívánja a hangzását. Több éve használom, sokkal komolyabbnak gondolt ellenfelével összehasonlítva is beton stabilan megállja a helyét. Nem mondom, hogy nincs jobb, de az már a sokkal keményebb árkategória tagja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHP2000 Stereo Headphones

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  • Povrat u roku od 30 dana