SHP9500CY/00
The Freddie
O, postaće vaš najbolji prijatelj! Pružite muzici koju volite zvuk kakav zaslužuje pomoću ovih žičnih slušalica klasičnog izgleda i otvorenog dizajna. Napravljene za kućno slušanje, odlikuje ih zvuk audiofilskog kvaliteta, sjajan retro stil i moderna udobnost.
Retro dizajn, blistav zvuk
Žične slušalice otvorenog dizajna
Zakošeni drajveri od 50 mm
Udobne za dugo slušanje
Kožne pantalone, vaša najbolja košulja i retro izgled 70-ih ovih slušalica koje se nose preko ušiju! Bilo da uživate u pločama iz starih dana ili strimujete najnoviji hit singl, vreme je da se opustite i prepustite toplom, autentičnom zvuku.
Otvoreni dizajn omogućava vam da osetite dušu muzike. Pošto nema kućišta koje zadržava zvuk, uživaćete u sveobuhvatnim, prostranim performansama koje razdvajaju vokale i instrumente, tako da možete da uživate u punom efektu svake note. Kao da ste u studiju sa omiljenim bendom.
Neodimijumski drajveri su projektovani tako da budu zakošeni pod uglom od 15 stepeni, prilagođavajući se prirodnoj geometriji uha, kako biste svaku frekvenciju čuli sa optimalnom preciznošću. Dobijate blistave visoke tonove, kontrolisane niske tonove i srednji opseg koji je bogat i prirodan. Savršene su za svu muziku koju poželite da slušate.
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