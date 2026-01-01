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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroKućne slušalice koje se nose preko ušiju

SHP9500CY/00

The Freddie

O, postaće vaš najbolji prijatelj! Pružite muzici koju volite zvuk kakav zaslužuje pomoću ovih žičnih slušalica klasičnog izgleda i otvorenog dizajna. Napravljene za kućno slušanje, odlikuje ih zvuk audiofilskog kvaliteta, sjajan retro stil i moderna udobnost.

Pogledajte sve prednosti

The Freddie

  • Retro dizajn, blistav zvuk

  • Žične slušalice otvorenog dizajna

  • Zakošeni drajveri od 50 mm

  • Udobne za dugo slušanje

Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk

Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk

Kožne pantalone, vaša najbolja košulja i retro izgled 70-ih ovih slušalica koje se nose preko ušiju! Bilo da uživate u pločama iz starih dana ili strimujete najnoviji hit singl, vreme je da se opustite i prepustite toplom, autentičnom zvuku.

Slušalice otvorenog dizajna koje se nose preko ušiju. Približite se muzici.

Slušalice otvorenog dizajna koje se nose preko ušiju. Približite se muzici.

Otvoreni dizajn omogućava vam da osetite dušu muzike. Pošto nema kućišta koje zadržava zvuk, uživaćete u sveobuhvatnim, prostranim performansama koje razdvajaju vokale i instrumente, tako da možete da uživate u punom efektu svake note. Kao da ste u studiju sa omiljenim bendom.

Zakošeni neodimijumski drajveri od 50 mm. Autentičan Hi-Fi zvuk.

Zakošeni neodimijumski drajveri od 50 mm. Autentičan Hi-Fi zvuk.

Neodimijumski drajveri su projektovani tako da budu zakošeni pod uglom od 15 stepeni, prilagođavajući se prirodnoj geometriji uha, kako biste svaku frekvenciju čuli sa optimalnom preciznošću. Dobijate blistave visoke tonove, kontrolisane niske tonove i srednji opseg koji je bogat i prirodan. Savršene su za svu muziku koju poželite da slušate.

Tehničke specifikacije

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