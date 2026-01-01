Zakošeni neodimijumski drajveri od 50 mm. Autentičan Hi-Fi zvuk.

Neodimijumski drajveri su projektovani tako da budu zakošeni pod uglom od 15 stepeni, prilagođavajući se prirodnoj geometriji uha, kako biste svaku frekvenciju čuli sa optimalnom preciznošću. Dobijate blistave visoke tonove, kontrolisane niske tonove i srednji opseg koji je bogat i prirodan. Savršene su za svu muziku koju poželite da slušate.