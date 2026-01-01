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SHP9600/00
Vrhunske performanse
Tražite savršen spoj performansi, udobnosti i kvaliteta? Ove slušalice otvorenog dizajna koje se nose preko ušiju napravljene su tako da kućno slušanje podignu na viši nivo. Dobijate odličan zvuk, vrhunsku konstrukciju i pozlaćene konektore na kablu.
Neodimijumski drajveri od 50 mm
Otvoreni dizajn
Odvojivi kabl od 3 m
Osetite muziku. Savršeno doterani drajveri od 50 mm daju jasan bas, balansirane srednje tonove i besprekorne visoke frekvencije. Drajveri su napravljeni tako da odgovaraju prirodnoj geometriji ušiju, čime se garantuje da nema gubitka detalja.
Traka za glavu je ojačana izdržljivim čelikom, koji dodaje pravu količinu zategnutosti za bezbedno prianjanje. Dvoslojno jastuče trake za glavu donosi pravu udobnost, a prozračni jastučići slušalica savršeni su za dugačke sesije slušanja.
Prepustite se omiljenim albumima na pametnom uređaju, kućnom sistemu, televizoru ili laptopu. Priloženi kabl ima pozlaćeni konektor/adapter od 6,3–3,5 mm, za najbolju vezu prilikom slušanja na audiofilskoj opremi.
Komentari
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.