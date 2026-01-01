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ActionFit SHQ1250TBK Sports headphones

SHQ1250TBK/00

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Kuka za uvo pruža stabilnost i udobnost

Kuka za uvo obezbeđuje stabilnost i udobno nošenje.

Otvoreni akustični dizajn omogućava da budete svesni okruženja

Ove ActionFit slušalice ne blokiraju zvuk, tako da ostajete svesni okruženja i bezbedni, naročito kada vežbate napolju. Otvorena akustična platforma obezbeđuje kvalitetan zvuk bez prigušivanja sveta oko vas.

Drajveri od 13,6 mm isporučuju snažan zvuk

Snažni drajveri od 13,6 mm daju upečatljivu muziku sa dubokim i dinamičnim basom koji vas održava motivasanima – i u pokretu. Drajveri vrhunskog kvaliteta obezbeđuju živopisan doživljaj zvuka, pružajući vam energiju tokom svakog treninga.

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