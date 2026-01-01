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SHQ1250TBK/00
Kuka za uvo obezbeđuje stabilnost i udobno nošenje.
Ove ActionFit slušalice ne blokiraju zvuk, tako da ostajete svesni okruženja i bezbedni, naročito kada vežbate napolju. Otvorena akustična platforma obezbeđuje kvalitetan zvuk bez prigušivanja sveta oko vas.
Snažni drajveri od 13,6 mm daju upečatljivu muziku sa dubokim i dinamičnim basom koji vas održava motivasanima – i u pokretu. Drajveri vrhunskog kvaliteta obezbeđuju živopisan doživljaj zvuka, pružajući vam energiju tokom svakog treninga.
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