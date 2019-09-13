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Obustavljeno

Sportske slušalice sa mikrofonom

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Postavite izazov

Izuzetno lagane slušalice SHQ1255 savršene su za vežbanje u teretani i trčanje. Ove robusne slušalice garantuju snažni bas i udobno nošenje.

Pogledajte sve prednosti

Otporne su na znoj

Postavite izazov

  • Drajveri od 13,6 mm / poluzatv. dizajn

  • Držač slušalica

Kuka za uvo pruža stabilnost i udobnost

Kuka za uvo obezbeđuje stabilnost i udobno nošenje.

Kontrolišite muziku i odgovarajte na pozive dok vežbate

Ostanite povezani. Ugrađeni mikrofon i kontrole numere (IPX2) omogućavaju vam da menjate muziku ili odgovarate na pozive brzo i lako dok vežbate.

Otvoreni akustični dizajn omogućava da budete svesni okruženja

Ove ActionFit slušalice ne blokiraju zvuk, tako da ostajete svesni okruženja i bezbedni, naročito kada vežbate napolju. Otvorena akustična platforma obezbeđuje kvalitetan zvuk bez prigušivanja sveta oko vas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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