Obustavljeno
SHQ1255TBK/00
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Izuzetno lagane slušalice SHQ1255 savršene su za vežbanje u teretani i trčanje. Ove robusne slušalice garantuju snažni bas i udobno nošenje.
Drajveri od 13,6 mm / poluzatv. dizajn
Držač slušalica
Kuka za uvo obezbeđuje stabilnost i udobno nošenje.
Ostanite povezani. Ugrađeni mikrofon i kontrole numere (IPX2) omogućavaju vam da menjate muziku ili odgovarate na pozive brzo i lako dok vežbate.
Ove ActionFit slušalice ne blokiraju zvuk, tako da ostajete svesni okruženja i bezbedni, naročito kada vežbate napolju. Otvorena akustična platforma obezbeđuje kvalitetan zvuk bez prigušivanja sveta oko vas.
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem