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POMERITE GRANICE
Sportske slušalice Philips Actionfit RunWild podstiču vas da obarate nove lične rekorde. Izuzetno su lake i vodootporne, uz prilagodljivo prianjanje. Tu su i snažni drajveri koji daju dubok bas koji vam pokreće telo.
Najbolji izbor za upotrebu na otvorenom
Otporne za znoj/vodu
Umetak za uvo
Uživajte u kvalitetnom zvuku koji vas ne izoluje od sveta oko vas. Dizajn otvorene akustike propušta ambijentalni zvuk unutra, tako da ostajete svesni svog okruženja i bezbedniji dok vežbate napolju.
Ove ActionFit slušalice ne blokiraju zvuk, tako da ostajete svesni okruženja i bezbedni, naročito kada vežbate napolju. Otvorena akustična platforma obezbeđuje kvalitetan zvuk bez prigušivanja sveta oko vas.
Štipaljka za kabl drži žice tako da vam ne smetaju dok ulažete dodatni napor pri vežbanju.
4.5
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Prednosti
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Mane
Ništa
Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum upotrebe 2019-11-24
Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum upotrebe 2019-11-24
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Prednosti
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2019-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2019-03-23
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Prednosti
cena , jakosc
Mane
kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Jastučići za uši mogu da se peru, mikrofon ne može da se pere