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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice sa mikrofonom

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

POMERITE GRANICE

Sportske slušalice Philips Actionfit RunWild podstiču vas da obarate nove lične rekorde. Izuzetno su lake i vodootporne, uz prilagodljivo prianjanje. Tu su i snažni drajveri koji daju dubok bas koji vam pokreće telo.

Pogledajte sve prednosti

Prilagodljive sportske slušalice

POMERITE GRANICE

  • Najbolji izbor za upotrebu na otvorenom

  • Otporne za znoj/vodu

  • Umetak za uvo

Otvorena akustika propušta zvuk unutra radi bolje svesti i bezbednosti

Otvorena akustika propušta zvuk unutra radi bolje svesti i bezbednosti

Uživajte u kvalitetnom zvuku koji vas ne izoluje od sveta oko vas. Dizajn otvorene akustike propušta ambijentalni zvuk unutra, tako da ostajete svesni svog okruženja i bezbedniji dok vežbate napolju.

Otvoreni akustični dizajn omogućava da budete svesni okruženja

Ove ActionFit slušalice ne blokiraju zvuk, tako da ostajete svesni okruženja i bezbedni, naročito kada vežbate napolju. Otvorena akustična platforma obezbeđuje kvalitetan zvuk bez prigušivanja sveta oko vas.

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Štipaljka za kabl drži žice tako da vam ne smetaju dok ulažete dodatni napor pri vežbanju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Prednosti

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Mane

Ništa

Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum upotrebe 2019-11-24

Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum upotrebe 2019-11-24

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Prednosti

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2019-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2019-03-23

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Prednosti

cena , jakosc

Mane

kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  1. Jastučići za uši mogu da se peru, mikrofon ne može da se pere