ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

SHQ2200/10

2.5

| (2) Komentari

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

2.5

od 5

2

Komentari

5
4
1

04/08/2014

Polska

Polska

Brak pilota głośności

Szkoda że słuchawki nie mają pilota do sterowania głośnością...

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

25/12/2014

România

România

Acest produs nu indeplineste caracteristicile prezentate de producator

Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana