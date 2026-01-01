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Obustavljeno

SHQ2400CL Sports headphones

SHQ2400CL/00

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Mogu da se peru posle vežbanja

Konstruisane su koristeći vodootporne materijale koji omogućavaju pranje slušalica pod mlazom vode.

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Komentari

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