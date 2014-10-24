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ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

SHQ3200PP/10

1

| (1) Pregled

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1.0

od 5

1

Pregled

5
4
3
2

24/10/2014

Polska

Polska

Nie polecam

Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

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