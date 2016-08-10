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Obustavljeno

SHQ3300PK Sports headphones

SHQ3300PK/00

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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3 veličine umetaka za uši, za optimalno prijanjanje

3 veličine umetaka za uši, za optimalno prijanjanje

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Štipaljka za kabl se isporučuje sa ActionFit slušalicama i drži kabl tako da vam ne smeta dok ulažete dodatni napor pri vežbanju.

Sportska torbica omogućava lako odlaganje

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

10/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima izvrsne karakteristike

Danas kupio ove Philpsove slušalice"ActionFit"SHQ3300LF/OO u Elipsovom dućanu u Varaždinu, dok ovo pišem slušam muziku na oviim slušalicama i jako sam zadovoljan omjerom cijene i kvalitete, muzka se jasno čuje u cijelom spektru, bas takodje, meni ove slušalice su jako potrebne za dugu vožnju biciklom i koliko sam ih do sada isprobao neće biti nikakvih problema slušati muziku ili radio jako dugo , a da se ne odrazi na sluh. Ja uvijek slušam nekih 35-40% od maksimalne jačine, tako da nemma nikkavih problema oko dugoga slušanja preglasne muzike. Preporučio bih svima koji se bave sportom ili nekim drugim aktivnostima na otvorenom prostoru da si ih slobodno kupe jer neće pogrešiti, jer ja kod vožnje bicikla se puno znojim i to je dodatni plus ovim slušalicama kao i kod vožnje po kišnome vremenu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ3300LF Sports headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ3300LF Sports headphones

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