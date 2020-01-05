Obustavljeno
SHQ4200/10
1.0
od 5
3
Komentari
Tomaszgi
05/01/2020
Polska
Słaba jakość
Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.
Prednosti
Lekkie
Mane
Słaby przewód
Ova recenzija je napisana za SHQ4200 Sports neck band headphones
Datum upotrebe 2018-01-05
Ova recenzija je napisana za SHQ4200 Sports neck band headphones
Datum upotrebe 2018-01-05
mglinski01
15/06/2015
Polska
Dobre ale nietrwale
Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.
Ova recenzija je napisana za SHQ4200 Sports neck band headphones
Ova recenzija je napisana za SHQ4200 Sports neck band headphones
Janusz11
25/11/2014
Polska
Słuchawki nie są odporne na pot.
Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.
Ova recenzija je napisana za SHQ4200 Sports neck band headphones
Ova recenzija je napisana za SHQ4200 Sports neck band headphones