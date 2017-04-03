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SHQ4300LF Sports headphones

SHQ4300LF/00

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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3 veličine umetaka za uši, za optimalno prijanjanje

3 veličine umetaka za uši, za optimalno prijanjanje

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Štipaljka za kabl se isporučuje sa ActionFit slušalicama i drži kabl tako da vam ne smeta dok ulažete dodatni napor pri vežbanju.

Sportska torbica omogućava lako odlaganje

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

03/04/2017

Polska

Polska

Ja na tę cenę zdecydowanie POLECAM, ale...

Witam, Dużo biegam, mam duże wymagania co do jakości dźwięku, ale też wygody treningu: Zalety: - Podczas biegu nie wypadają z uszu, świetnie się trzymają w uszach; - Siedzą w uszach pewnie i szczelnie, izolując nas od dźwięków z zewnątrz; - faktycznie można o nich zapomnieć, 10km biegu i ani razu nie trzeba ich poprawiać w uchu; - Są naprawdę głośne; - Mocny bas; - Bardzo dobre mocowanie kabla, klips; - Jakość dźwięku za te pieniądze jest dobra, nawet bardzo; Wady: - Jeśli trenujesz kark, ćwiczenia głową, to ten pałąk przeszkadza, zawadza; - Jeśli szukasz bardzo dobrej jakości dźwięk to uwaga: 1) trochę za mocny środek, co powoduje że niskie i wysokie jakby giną 2) membrany są mało selektywne. Jesli sluchasz popu będziesz zadowolony/a, ale wrzucając muzykę gdzie na raz dzieje się dużo na srodku (np. wokal), na górze (np. blachy) i na dole (np. bas) zauwazysz ze nie słychac tego, wszystko się niestety zlewa. Pamiętajmy jednak o cenie - w tej cenie nie znajdziecie słuchawek dla audiofiili :) Podsumowanie: - Świetne do treningu, siedzą w uszach, nie wymagają korekt, graja mocno i dobrze; - Jakość audio nie powala, jeśli wymagasz super audio będziesz zawiedziony/a; Pozdrawiam m. tel. 626 481 627 (syfrę 2 zastap 0)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ4300LF Sports headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ4300LF Sports headphones

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