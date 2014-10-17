Obustavljeno
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Rogal
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones
ewelina87
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kinga31
15/10/2014
Polska
Rewelacja
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones