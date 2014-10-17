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Obustavljeno

SHQ5200 Sports Headband Headphones

SHQ5200/10

5

| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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5.0

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones

15/10/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ5200 Sports Headband Headphones

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