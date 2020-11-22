2 godine garancije
Obustavljeno
SHQ6500CL/00
Najbolji izbor za upotrebu na otvorenom
Bluetooth®
Otporne na znoj/vodu
Umetak za uvo
Uživajte u kvalitetnom zvuku koji vas ne izoluje od sveta oko vas. Dizajn otvorene akustike propušta ambijentalni zvuk unutra, tako da ostajete svesni svog okruženja i bezbedniji dok vežbate napolju.
Gumirani potpornici za slušalice u obliku slova C drže slušalice Actionfit čvrsto u uvetu da biste mogli da se fokusirate na vežbanje, a ne na to da li će vas ispasti slušalice.
Bluetooth tehnologija omogućava bežičnu muziku bez muke.
3.3
od 5
7
Komentari
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Prednosti
Jakość wykonania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Prednosti
Dźwięk oraz lekkość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Stvarni rezultati se mogu razlikovati