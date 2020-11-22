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  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično
  • POMERITE GRANICE, bežično

Obustavljeno

Bluetooth® sportske slušalice

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Komentari
POMERITE GRANICE, bežično
Philips Actionfit RunFree bežične sportske slušalice pružaju nove nivoe slobode i energije za vežbanje. Uz bezbedno prianjanje, izdržljivi vodootporni dizajn i snažni bas, napravljene su tako da održavaju telo u pokretu.
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Bežične sportske slušalice

POMERITE GRANICE, bežično

  • Najbolji izbor za upotrebu na otvorenom

  • Bluetooth®

  • Otporne na znoj/vodu

  • Umetak za uvo

Otvorena akustika propušta zvuk unutra radi bolje svesti i bezbednosti

Otvorena akustika propušta zvuk unutra radi bolje svesti i bezbednosti

Uživajte u kvalitetnom zvuku koji vas ne izoluje od sveta oko vas. Dizajn otvorene akustike propušta ambijentalni zvuk unutra, tako da ostajete svesni svog okruženja i bezbedniji dok vežbate napolju.

Gumeni jastučići za uši protiv klizanja zadržavaju slušalice na mestu – uvek.

Gumeni jastučići za uši protiv klizanja zadržavaju slušalice na mestu – uvek.

Gumirani potpornici za slušalice u obliku slova C drže slušalice Actionfit čvrsto u uvetu da biste mogli da se fokusirate na vežbanje, a ne na to da li će vas ispasti slušalice.

Bluetooth bežična veza za vežbanje bez upetljanih kablova

Bluetooth bežična veza za vežbanje bez upetljanih kablova

Bluetooth tehnologija omogućava bežičnu muziku bez muke.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.3

od 5

7

Komentari

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Prednosti

Jakość wykonania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Prednosti

Dźwięk oraz lekkość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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