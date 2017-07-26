Obustavljeno
Snažniji bas
Uživajte u bas zvuku iz slušalica koje se kače na uši i dizajnirane su za udobnost, stabilnost i performanse.
Drajveri od 15mm / otvoreni dizajn
Držač slušalica
Praktičan za komforno nošenje, ali i dovoljno velik da pruži oštar, snažan zvuk, ovaj drajver zvučnika od 27 mm je savršene veličine za neometan doživljaj slušanja.
Otvori za ritam basa omogućavaju kretanje vazduha radi boljeg zvuka sa bogatim dubokim basom.
Poseban oblik i bogati materijali koji su korišćeni u izradi jastučića za uši ovih Philips slušalica obezbeđuju savršeno prijanjanje uz maksimalnu udobnost. Pored toga, sprečavaju rasipanje zvuka i poboljšavaju performanse basova. Jastučići za uši oblikovani su tako da savršeno odgovaraju području oko uha.
4.6
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki
Datum upotrebe 2019-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki
Datum upotrebe 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki