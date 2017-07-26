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Obustavljeno

Slušalice

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Snažniji bas

Uživajte u bas zvuku iz slušalica koje se kače na uši i dizajnirane su za udobnost, stabilnost i performanse.

Pogledajte sve prednosti

za snažan zvuk

Snažniji bas

  • Drajveri od 15mm / otvoreni dizajn

  • Držač slušalica

Drajver zvučnika od 27 mm pruža visoke performanse zvuka

Praktičan za komforno nošenje, ali i dovoljno velik da pruži oštar, snažan zvuk, ovaj drajver zvučnika od 27 mm je savršene veličine za neometan doživljaj slušanja.

Otvori za ritam basa omogućavaju kretanje vazduha radi boljeg zvuka

Otvori za ritam basa omogućavaju kretanje vazduha radi boljeg zvuka sa bogatim dubokim basom.

Jastučići za uši povećavaju komfornost nošenja i reakciju basa

Poseban oblik i bogati materijali koji su korišćeni u izradi jastučića za uši ovih Philips slušalica obezbeđuju savršeno prijanjanje uz maksimalnu udobnost. Pored toga, sprečavaju rasipanje zvuka i poboljšavaju performanse basova. Jastučići za uši oblikovani su tako da savršeno odgovaraju području oko uha.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Wygoda, Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

Datum upotrebe 2019-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

Datum upotrebe 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

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