Obustavljeno
Snažniji bas
Uživajte u bas zvuku iz slušalica koje se kače na uši i dizajnirane su za udobnost, stabilnost i performanse.
Drajveri od 15mm / otvoreni dizajn
Držač slušalica
Ovo jednostavno a efikasno rešenje problema zamršenih kablova omogućava vam da kablove prebacite iza vrata umesto da vise ispod vaše brade.
Kuka za uvo postavljena iza uveta ne pomera se čak ni kada ste u pokretu, tako da slušalica ostaje udobno na mestu, a zvuk odličan. Kuka za uvo je deo koji dolazi u dodir sa zadnjim delom uveta i koji održava slušalice na uvetu
Idealna dužina gajtana pruža Vam slobodu gde ćete staviti audio uređaj.
4.6
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki
Datum upotrebe 2019-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki
Datum upotrebe 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki
Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki