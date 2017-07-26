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Obustavljeno

Slušalice

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Snažniji bas

Uživajte u bas zvuku iz slušalica koje se kače na uši i dizajnirane su za udobnost, stabilnost i performanse.

Pogledajte sve prednosti

za snažan zvuk

Snažniji bas

  • Drajveri od 15mm / otvoreni dizajn

  • Držač slušalica

Asimetrični kablovi drže kablove dalje od vas

Ovo jednostavno a efikasno rešenje problema zamršenih kablova omogućava vam da kablove prebacite iza vrata umesto da vise ispod vaše brade.

Konturisana kuka za uvo povećava udobnost i stabilnost pri nošenju

Kuka za uvo postavljena iza uveta ne pomera se čak ni kada ste u pokretu, tako da slušalica ostaje udobno na mestu, a zvuk odličan. Kuka za uvo je deo koji dolazi u dodir sa zadnjim delom uveta i koji održava slušalice na uvetu

Gajtan od 1,2 m idealan je za korišćenje na otvorenom

Idealna dužina gajtana pruža Vam slobodu gde ćete staviti audio uređaj.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Wygoda, Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

Datum upotrebe 2019-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

Datum upotrebe 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

Ova recenzija je napisana za SHS3300BK Słuchawki

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  • Povrat u roku od 30 dana