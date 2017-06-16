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preporučuje ovaj proizvod
Anja99
16/06/2017
Slovenija
Dober zvok, okorna baterija za LED
Čist zvok, poudarjene nizke frekvence... Na splošno o zvoku nimam popolnoma nobenih pripomb, kvečjemu le pozitivne besede. Moteča bi znala biti baterija za LED. Sama slušalk nisem kupila zaradi lučk, ampak zaradi najboljših karakteristik v primerjavi z nekaterimi drugimi slušalkami za podobno ceno. Ker je baterija za LED velika približno 6 x 1,5 x 0,5cm je relativno težka in zato malce v napoto kljub temu, da imajo sponko, s katero jih lahko pripnete na oblačila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHX10 Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHX10 Headphones