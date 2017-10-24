Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Arnoldas
24/10/2017
Polska
fajne słuchawki przystepne pieniadze
Bardzo wygodne, jakość dzwieku bardzo przyzwoita. Zamiast świecącej diody wolę BT. Kupilem je z myślą o słuchaniu muzyki z telefonu no a kabel nie ulatwia życiua. Dla młodych ludzi chodzących po zmroku idealna sprawa - bedzie ich widać z daleka podczas przechodzenia przez ulicę itp.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic
ChrystosMandzios
20/07/2016
Polska
Poleciłbym
uważam że o produkcie nie powinno się wypowiadać przed sprawdzeniem go w warunkach "domowych". Mimo to uważam że produkt jest wart przetestowania
Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic
Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic