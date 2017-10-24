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Obustavljeno

SHX50 Headphones with mic

SHX50/00

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/10/2017

Polska

Polska

fajne słuchawki przystepne pieniadze

Bardzo wygodne, jakość dzwieku bardzo przyzwoita. Zamiast świecącej diody wolę BT. Kupilem je z myślą o słuchaniu muzyki z telefonu no a kabel nie ulatwia życiua. Dla młodych ludzi chodzących po zmroku idealna sprawa - bedzie ich widać z daleka podczas przechodzenia przez ulicę itp.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic

20/07/2016

Polska

Polska

Poleciłbym

uważam że o produkcie nie powinno się wypowiadać przed sprawdzeniem go w warunkach "domowych". Mimo to uważam że produkt jest wart przetestowania

Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic

Ova recenzija je napisana za SHX50 Headphones with mic

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