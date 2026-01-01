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SSC5001/10
Personalizujte doživljaj slušanja kod kuće
Slušajte TV glasnije i jasnije, bez ometanja drugih, uz lagane, bežične AudioBoost TV slušalice SSC5001. Funkcije automatskog uključivanja/isključivanja i automatskog izbora kanal čine korišćenje još praktičnijim.
Drajveri od 15 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
AudioBoost slušalice za televizor kompatibilne su sa svim televizorima koji imaju digitalne i analogne audio ulaze.
Uživajte u doživljaju slušanja bez smetnji uz digitalnu bežičnu vezu. Digitalna bežična veza garantuje robusno i bezbedno povezivanje bez smetnji.
Uživajte u izuzetno snažnom zvuku uz balans za levi i desni kanal i komande jačine zvuka, za personalizovan doživljaj.
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