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Obustavljeno

Bežične AudioBoost slušalice za televizor

SSC5001/10

Personalizujte doživljaj slušanja kod kuće

Slušajte TV glasnije i jasnije, bez ometanja drugih, uz lagane, bežične AudioBoost TV slušalice SSC5001. Funkcije automatskog uključivanja/isključivanja i automatskog izbora kanal čine korišćenje još praktičnijim.

Pogledajte sve prednosti

Personalizujte doživljaj slušanja kod kuće

  • Drajveri od 15 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

Kompatibilne su sa svim televizorima sa optičkim i audio ulazom od 3,5 mm

Kompatibilne su sa svim televizorima sa optičkim i audio ulazom od 3,5 mm

AudioBoost slušalice za televizor kompatibilne su sa svim televizorima koji imaju digitalne i analogne audio ulaze.

Digitalna bežična veza za slušanje bez smetnji

Digitalna bežična veza za slušanje bez smetnji

Uživajte u doživljaju slušanja bez smetnji uz digitalnu bežičnu vezu. Digitalna bežična veza garantuje robusno i bezbedno povezivanje bez smetnji.

Komande za levi i desni kanal, za personalizovan doživljaj

Komande za levi i desni kanal, za personalizovan doživljaj

Uživajte u izuzetno snažnom zvuku uz balans za levi i desni kanal i komande jačine zvuka, za personalizovan doživljaj.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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