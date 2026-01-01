Lako uklanjanje nabora sa svih vrsta tkanina

Philips steamer serije 1000 vaš je svakodnevni pomoćnik za lako uklanjanje nabora sa odeće. Zahvaljujući nekoliko postavki pare i velikom rezervoaru za vodu, praktično možete da primenjujete paru na sve vrste tkanina brzo i efektivno, bez prekida.