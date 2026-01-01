2 godine garancije
STE1040/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Ugrađeni Styleboard
3 postavke pare
Neprekidan mlaz pare od 36 g/min
Uklanja do 99,9% bakterija*
Veliki rezervoar za vodu od 1,8 l može da se odvoji radi lakog dopunjavanja kako bi se garantovale duge sesije primene pare bez prekida.
Aparat proizvodi snažni neprekidan mlaz pare od 36 g/min kako bi se omogućilo uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza
Podesite željenu postavku pare za optimalne rezultate sa različitim tkaninama. Koristite slabu paru za tanje tkanine, a snažniju postavku za deblje tkanine i kapute.
Komentari
Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare