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Sve serije

  • Lako uklanjanje nabora sa svih vrsta tkanina
  • Lako uklanjanje nabora sa svih vrsta tkanina

Serija 1000Aparat za ispravljanje nabora parom

STE1040/20

Lako uklanjanje nabora sa svih vrsta tkanina
Philips steamer serije 1000 vaš je svakodnevni pomoćnik za lako uklanjanje nabora sa odeće. Zahvaljujući nekoliko postavki pare i velikom rezervoaru za vodu, praktično možete da primenjujete paru na sve vrste tkanina brzo i efektivno, bez prekida.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Dugotrajna para zahvaljujući rezervoaru za vodu od 1,8 l

Lako uklanjanje nabora sa svih vrsta tkanina

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l

  • Ugrađeni Styleboard

  • 3 postavke pare

  • Neprekidan mlaz pare od 36 g/min

  • Uklanja do 99,9% bakterija*

Veliki, odvojivi rezervoar za vodu

Veliki, odvojivi rezervoar za vodu

Veliki rezervoar za vodu od 1,8 l može da se odvoji radi lakog dopunjavanja kako bi se garantovale duge sesije primene pare bez prekida.

Neprekidni mlaz pare do 36 g/min

Neprekidni mlaz pare do 36 g/min

Aparat proizvodi snažni neprekidan mlaz pare od 36 g/min kako bi se omogućilo uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza

Više postavki pare za bolje rezultate

Više postavki pare za bolje rezultate

Podesite željenu postavku pare za optimalne rezultate sa različitim tkaninama. Koristite slabu paru za tanje tkanine, a snažniju postavku za deblje tkanine i kapute.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare