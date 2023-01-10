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  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan

Serija 3000Stojeći aparat na paru uz integrisani StyleBoard

STE3150/20

4.6
| (20) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod
Lako uklanjanje nabora svaki dan
Provedite manje vremena uklanjajući nabore, a više uživajući u nošenju vaše odeće sa stojećim Philips steamer-om serije 3000. Integrisani snažni StyleBoard i velika zašiljena glava steamer-a pretvoriće peglanje zgužvane odeće u lak posao.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Integrisani StyleBoard za bolje rezultate

Lako uklanjanje nabora svaki dan

  • Integrisani StyleBoard

  • 3 postavke pare

  • Zašiljeni vrh na ploči za ispušt. pare

  • Snaga od 2000 W

Integrisani StyleBoard za bolje uklanjanje nabora

Integrisani StyleBoard za bolje uklanjanje nabora

StyleBoard pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Samo postavite tkaninu između ploče sa parom i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.

Zagrevanje za manje od 60 sekundi kako biste bili spremni za tren oka

Zagrevanje za manje od 60 sekundi kako biste bili spremni za tren oka

Stojeći steamer je spreman za upotrebu za manje od 60 sekundi kad god vam je potreban, što ga čini idealnim za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.

Ubija do 99,9% bakterija* radi osvežavanja i uklanjanja neprijatnih mirisa

Ubija do 99,9% bakterija* radi osvežavanja i uklanjanja neprijatnih mirisa

Osim uklanjanja nabora, aparat serije 3000 takođe osvežava odeću (kao i mekane predmete, zavese i igračke) i uklanja neprijatne mirise tako što ubija do 99,9% bakterija*.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

20

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Prednosti

Потужний, зручний, довгий шнур

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Prednosti

Мало місця займає.і регулювання висоти

Mane

Нема

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Prednosti

Швидкість

Mane

Не можна взяти зі собою у дорогу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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