2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Integrisani StyleBoard
3 postavke pare
Zašiljeni vrh na ploči za ispušt. pare
Snaga od 2000 W
StyleBoard pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Samo postavite tkaninu između ploče sa parom i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.
Stojeći steamer je spreman za upotrebu za manje od 60 sekundi kad god vam je potreban, što ga čini idealnim za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.
Osim uklanjanja nabora, aparat serije 3000 takođe osvežava odeću (kao i mekane predmete, zavese i igračke) i uklanja neprijatne mirise tako što ubija do 99,9% bakterija*.
4.6
od 5
20
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Deo promocije
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Prednosti
Потужний, зручний, довгий шнур
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Deo promocije
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Prednosti
Мало місця займає.і регулювання висоти
Mane
Нема
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Deo promocije
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Prednosti
Швидкість
Mane
Не можна взяти зі собою у дорогу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Ispitano na E. coli, S. Aureus, C. Albicans od strane nezavisnog instituta nakon 1 minuta primene pare