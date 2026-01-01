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Sve serije

  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan

Stojeći steamer serije 3000Stojeći aparat na paru uz integrisani StyleBoard

STE3160/30

Lako uklanjanje nabora svaki dan
Provedite manje vremena uklanjajući nabore, a više uživajući u nošenju vaše odeće sa stojećim Philips steamer-om serije 3000. Integrisani snažni StyleBoard i velika zašiljena glava steamer-a pretvoriće peglanje zgužvane odeće u lak posao.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

StyleBoard koji se naginje za bolje rezultate

Lako uklanjanje nabora svaki dan

  • Naginjanje StyleBoard-a

  • 3 postavke pare

  • Zašiljeni vrh na ploči za ispušt. pare

  • Snaga od 2000 W

StyleBoard koji se naginje za bolje rezultate

StyleBoard koji se naginje za bolje rezultate

StyleBoard koji se naginje pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Samo postavite tkaninu između ploče sa parom i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.

Zagrevanje za manje od 60 sekundi kako biste bili spremni za tren oka

Zagrevanje za manje od 60 sekundi kako biste bili spremni za tren oka

Stojeći steamer je spreman za upotrebu za manje od 60 sekundi kad god vam je potreban, što ga čini idealnim za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.

Ubija do 99,9% bakterija* radi osvežavanja i uklanjanja neprijatnih mirisa

Ubija do 99,9% bakterija* radi osvežavanja i uklanjanja neprijatnih mirisa

Osim uklanjanja nabora, aparat serije 3000 takođe osvežava odeću (kao i mekane predmete, zavese i igračke) i uklanja neprijatne mirise tako što ubija do 99,9% bakterija*.

Tehničke specifikacije

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  1. Ispitano na E. coli, S. Aureus, C. Albicans od strane nezavisnog instituta nakon 1 minuta primene pare