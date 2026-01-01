2 godine garancije
STE3160/30
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Naginjanje StyleBoard-a
3 postavke pare
Zašiljeni vrh na ploči za ispušt. pare
Snaga od 2000 W
StyleBoard koji se naginje pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Samo postavite tkaninu između ploče sa parom i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.
Stojeći steamer je spreman za upotrebu za manje od 60 sekundi kad god vam je potreban, što ga čini idealnim za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.
Osim uklanjanja nabora, aparat serije 3000 takođe osvežava odeću (kao i mekane predmete, zavese i igračke) i uklanja neprijatne mirise tako što ubija do 99,9% bakterija*.
Komentari
Ispitano na E. coli, S. Aureus, C. Albicans od strane nezavisnog instituta nakon 1 minuta primene pare