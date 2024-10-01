2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
XL StyleBoard
5 postavki pare
Zašiljeni metalni vrh na ploči sa parom
Snaga od 2000 W
Izuzetno dugački StyleBoard pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Jednostavno pritisnite tkaninu između ploče za paru i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.
Stojeći aparat za peglanje parom je spreman za upotrebu za manje od 60 sekundi kad god vam je potreban, što ga čini idealnim za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.
Naš inovativni infuzer mirisa MyEssence omogućava vam da osvežite odeću omiljenim mirisima kad god želite.
4.4
od 5
36
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Shem1
01/10/2024
Україна
Дуже задоволена покупкою!
По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.
Prednosti
Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.
Mane
Недоліків не побачила.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jirinazemlejna
27/12/2023
Česká republika
Snadné žehlení
Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.
Prednosti
zvládne i náchylné tkaniny
Mane
zabere nějaké místo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Myškaaa
18/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů
Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.
Prednosti
Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička
Mane
Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
Ispitano na E. Coli , S. Aureus, C. Albicans od strane nezavisnog instituta nakon 1 minuta primene pare