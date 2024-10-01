ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan
  • Lako uklanjanje nabora svaki dan

Serija 3000Stojeći aparat za paru uz integrisani StyleBoard

STE3180/30

4.4
| (36) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Lako uklanjanje nabora svaki dan
Provedite manje vremena uklanjajući nabore sa svoje odeće sa stojećim Philips aparatom za peglanje parom serije 3000, zahvaljujući integrisanoj dasci i velikim zašiljenim aparatom za čišćenje na paru. Zaštitite vašu garderobu od mikroorganizama* i dodajte mirisnu svežinu pomoću infuzera mirisa.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

XL StyleBoard za bolje rezultate od vrha do dna

Lako uklanjanje nabora svaki dan

  • XL StyleBoard

  • 5 postavki pare

  • Zašiljeni metalni vrh na ploči sa parom

  • Snaga od 2000 W

Integrisani XL StyleBoard za bolje rezultate sa svih strana

Integrisani XL StyleBoard za bolje rezultate sa svih strana

Izuzetno dugački StyleBoard pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Jednostavno pritisnite tkaninu između ploče za paru i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.

Zagrevanje za manje od 60 sekundi kako biste bili spremni za tren oka

Zagrevanje za manje od 60 sekundi kako biste bili spremni za tren oka

Stojeći aparat za peglanje parom je spreman za upotrebu za manje od 60 sekundi kad god vam je potreban, što ga čini idealnim za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.

MyEssence, osvežava odeću pomoću vaših omiljenih mirisa

MyEssence, osvežava odeću pomoću vaših omiljenih mirisa

Naš inovativni infuzer mirisa MyEssence omogućava vam da osvežite odeću omiljenim mirisima kad god želite.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.4

od 5

36

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3

01/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою!

По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Prednosti

Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.

Mane

Недоліків не побачила.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Snadné žehlení

Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.

Prednosti

zvládne i náchylné tkaniny

Mane

zabere nějaké místo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

18/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů

Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.

Prednosti

Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička

Mane

Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Ispitano na E. Coli , S. Aureus, C. Albicans od strane nezavisnog instituta nakon 1 minuta primene pare