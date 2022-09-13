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  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje

Obustavljeno

Serija 3000Steamer

STH3000/20

4.3
| (39) Komentari | 82% preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rešenje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Lako uklanjanje nabora kod kuće i u pokretu

Kompaktno i sklopivo rešenje

  • Kompaktan i sklopiv

  • Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Nije potrebna daska za peglanje

Kompaktni i sklopivi steamer koji je lak za korišćenje i odlaganje

Kompaktni i sklopivi steamer koji je lak za korišćenje i odlaganje

Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.

1000 W uz neprekidnu snagu pare do 20 g/min

1000 W uz neprekidnu snagu pare do 20 g/min

Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

39

Komentari

82%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

13/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът е много удобен

Изключително удобно! Забравих за ютията, с уреда на Филипс гладенето е много по-удобно и приятно :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3000/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3000/20 Ръчен уред за гладене с пара

09/12/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Виріб має зручну форму, легкий у використанні.

Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.

Prednosti

Сподобалося у використанні

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

08/08/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník

Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.

Prednosti

Rychlé a snadné používání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.