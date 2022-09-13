2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kompaktan i sklopiv
Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Nije potrebna daska za peglanje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.
Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.
4.3
od 5
39
Komentari
82%
preporučuje ovaj proizvod
Тейчето
13/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът е много удобен
Изключително удобно! Забравих за ютията, с уреда на Филипс гладенето е много по-удобно и приятно :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3000/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3000/20 Ръчен уред за гладене с пара
Ellen...
09/12/2024
Україна
Verifikovani kupac
Виріб має зручну форму, легкий у використанні.
Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.
Prednosti
Сподобалося у використанні
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Matka4
08/08/2022
Česká republika
Rychlý pomocník
Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.
Prednosti
Rychlé a snadné používání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.