2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kompaktan i sklopiv
Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Nije potrebna daska za peglanje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.
Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.
5.0
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Уникат
13/01/2026
България
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Prednosti
Бърз,удобен и ефективен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Deo promocije
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Prednosti
Якісна робота
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.