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  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje

Serija 3000Ručni steamer

STH3010/70

4.8
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rešenje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Lako uklanjanje nabora kod kuće i u pokretu

Kompaktno i sklopivo rešenje

  • Kompaktan i sklopiv

  • Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Nije potrebna daska za peglanje

Kompaktni i sklopivi steamer koji je lak za korišćenje i odlaganje

Kompaktni i sklopivi steamer koji je lak za korišćenje i odlaganje

Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.

1000 W uz neprekidnu snagu pare do 20 g/min

1000 W uz neprekidnu snagu pare do 20 g/min

Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj steamer mi je spas u zadnji čas

Najviše volim kod ovog uređaja što je spreman za upotrebu za 30 sekunda. Vrlo je praktičan pa ga zato volim i koristiti. Dok se spremam vrlo često promijenim mišljene oko toga što obuci taj dan i zato volim svoj steamer. Vrlo brzo se zagrije i spasi moje muke te naravno vrlo dobro i opegla. Pokazao se dobar čak i na lanenim košuljama po ljeti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

29/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kompaktan i moćan!

Super uređaj za one trenutke kada nešto treba na brzaka popeglati ili pofriškati odjeću koju ste možda već jednom obukli. Zgodan uređaj jer je malen i kompaktan pa ga možete lako ponijeti na put, a s njim dolazi i putna torbica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.