2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kompaktan i sklopiv
Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Nije potrebna daska za peglanje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.
Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.
4.8
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Ovaj steamer mi je spas u zadnji čas
Najviše volim kod ovog uređaja što je spreman za upotrebu za 30 sekunda. Vrlo je praktičan pa ga zato volim i koristiti. Dok se spremam vrlo često promijenim mišljene oko toga što obuci taj dan i zato volim svoj steamer. Vrlo brzo se zagrije i spasi moje muke te naravno vrlo dobro i opegla. Pokazao se dobar čak i na lanenim košuljama po ljeti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Na_na
29/07/2022
Hrvatska
Kompaktan i moćan!
Super uređaj za one trenutke kada nešto treba na brzaka popeglati ili pofriškati odjeću koju ste možda već jednom obukli. Zgodan uređaj jer je malen i kompaktan pa ga možete lako ponijeti na put, a s njim dolazi i putna torbica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.