2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Kompaktan i sklopiv
Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Nije potrebna daska za peglanje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.
Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.
5.0
od 5
32
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Toni-st
22/03/2025
Hrvatska
Odličan proizvod
Bila sam izuzetno sumnjičava prema ovom glačalu, ali stvarno je jednostavan, praktičan i dobro odradi što treba. Bluze i hlače više nisu problem, ispegla sve u 5 min. I zabavno je.
Prednosti
Glačanje male količine odjeće
Mane
Ako je velika obitelj, nije to za njih.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Odličan! Mali stane u kofer, a sve ispravi za par minuta. Super je sto se koristi običnu vodu iz slavine i stvori veliku količinu pare. Svaka preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Marija123
02/09/2022
Hrvatska
Jako brzo i korisno
Zauzima jako malo mjesta i može ga se nositi i na put, jako brzo napravi posao, izravna odjeću i osvježi ju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.