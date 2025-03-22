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  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje

Serija 3000Steamer

STH3020/10

5
| (32) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rešenje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Lako uklanjanje nabora kod kuće i u pokretu

Kompaktno i sklopivo rešenje

  • Kompaktan i sklopiv

  • Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Nije potrebna daska za peglanje

Kompaktni i sklopivi steamer koji je lak za korišćenje i odlaganje

Kompaktni i sklopivi steamer koji je lak za korišćenje i odlaganje

Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.

1000 W uz neprekidnu snagu pare do 20 g/min

1000 W uz neprekidnu snagu pare do 20 g/min

Naš ručni steamer daje neprekidnu snagu pare do 20 g/min zahvaljujući snazi od 1000 W. Za brzo i praktično ispravljanje nabora parom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

32

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/03/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Bila sam izuzetno sumnjičava prema ovom glačalu, ali stvarno je jednostavan, praktičan i dobro odradi što treba. Bluze i hlače više nisu problem, ispegla sve u 5 min. I zabavno je.

Prednosti

Glačanje male količine odjeće

Mane

Ako je velika obitelj, nije to za njih.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Odličan! Mali stane u kofer, a sve ispravi za par minuta. Super je sto se koristi običnu vodu iz slavine i stvori veliku količinu pare. Svaka preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

02/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jako brzo i korisno

Zauzima jako malo mjesta i može ga se nositi i na put, jako brzo napravi posao, izravna odjeću i osvježi ju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.