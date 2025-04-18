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  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje
  • Kompaktno i sklopivo rešenje

Serija 3000Steamer

STH3020/70

4.9
| (29) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rešenje
Naš ručni steamer serije 3000 napravljen je tako da bude lagan, kompaktan i sklopiv, za lako korišćenje i odlaganje, kao i sveže opeglane odevne predmete uvek i svuda. Predstavlja idealan aparat za lako i brzo doterivanje kod kuće ili u pokretu.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Lako uklanjanje nabora kod kuće i u pokretu

Kompaktno i sklopivo rešenje

  • Kompaktan i sklopiv

  • Spreman je za korišćenje za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Nije potrebna daska za peglanje

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Aparat je spreman za korišćenje za samo 30 sekundi

Spreman je za peglanje parom za samo 30 sekundi. Svetlo ukazuje na spremnost za početak rada pa završavate za čas. Bez čekanja, bez muke.

U kompletu je torbica za lako odlaganje

U kompletu je torbica za lako odlaganje

Uz Philips ručni steamer serije 3000 dobija se torbica koja je korisna za putovanja ili za lako odlaganje kod kuće.

Odvojivi rezervoar za vodu od 120 ml za lako dopunjavanje

Odvojivi rezervoar za vodu od 120 ml za lako dopunjavanje

Philips ručni steamer serije 3000 dolazi sa odvojivim rezervoarom za vodu od 120 ml koji bez dopunjavanja omogućava ispravljanje nabora jedne odevne kombinacije. Lako možete da odvojite rezervoar za vodu steamera i da ga dopunite na sudoperi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

29

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Prednosti

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Mane

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Prednosti

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 10 sekundi mirovanja.