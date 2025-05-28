2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Idealan za osetljive komade i nezgodne nabore
Jednostavna upotreba i spremanje
Praktičan za putovanja
Philips steamer 5000 spreman je za korišćenje kad god vam treba. Podesiva glava omogućava lako pakovaje za putovanja ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.
Izuzetno jednostavan za upotrebu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za peglanje - uklonite nabore sa odeće na ofingeru.
Philips steamer 5000 će vam pomoći da uklonite dosadne nabore sa svakog odevnog predmeta koji se može peglati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, sa većim mlazom pare, odlična postavka za upornije nabore i tkanine poput pamuka.
4.9
od 5
28
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Rain girl
28/05/2025
България
Deo promocije
МНОГО ДОБЪР
Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
28/05/2025
България
Deo promocije
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Prednosti
Удобен
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
tsvetentse
24/05/2025
България
Deo promocije
Great product - really recommend it!
I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano je sa probnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano je sa probnom vrstom grinja: Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke grinja i nimfe)
Oznaka snage od 1400 W zasnovana je na aparatu povezanom na napajanje od 240 V. Stvarna oznaka snage može da se razlikuje u zavisnosti od napona.